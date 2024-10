Luca Barbareschi flop, Rai 2 chiude Se mi lasci non vale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è stata molto fortunata l’avventura di Luca Barbareschi in Rai: il suo programma Se mi lasci non vale chiuderà infatti con due settimane di anticipo. A motivare questa decisione, i bassi ascolti del programma, che non ha fatto registrare uno share adeguato alla fascia del prime time. La chiusura anticipata di Se mi lasci non vale Rivoluzione in vista nei palinsesti Rai: dopo L’altra Italia di Antonino Monteoleone, che questa sera chiuderà i battenti, un altro programma della seconda rete si appresta allo stop anticipato a causa degli ascolti non soddisfacenti. Parliamo di Se mi lasci non vale, lo show condotto da Luca Barbareschi nel prime time su Rai2, che si fermerà martedì 5 novembre, due settimane prima rispetto a quanto previsto. Dilei.it - Luca Barbareschi flop, Rai 2 chiude Se mi lasci non vale Leggi tutto 📰 Dilei.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è stata molto fortunata l’avventura diin Rai: il suo programma Se minonrà infatti con due settimane di anticipo. A motivare questa decisione, i bassi ascolti del programma, che non ha fatto registrare uno share adeguato alla fascia del prime time. La chiusura anticipata di Se minonRivoluzione in vista nei palinsesti Rai: dopo L’altra Italia di Antonino Monteoleone, che questa serarà i battenti, un altro programma della seconda rete si appresta allo stop anticipato a causa degli ascolti non soddisfacenti. Parliamo di Se minon, lo show condotto danel prime time su Rai2, che si fermerà martedì 5 novembre, due settimane prima rispetto a quanto previsto.

