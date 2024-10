Ilnapolista.it - L’Equipe celebra la rinascita di Lukaku: “Al Napoli ha risolto i problemi degli ultimi anni”

Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra il trasferimento dall’Inter al Chelsea, idi sovrappeso che non lo hanno performare a dovere e gli episodi di razzismo subiti, Romeluha attraversato dei momenti complicati negli. Ma colsembra essere rinato. Acquistato per 30 milioni nella finestra di trasferimento estiva, definito un prezzo forse un po’ azzardato per quanto fatto vedere neglie all’Europeo col Belgio, ha collezionato 4 gol e 4 assist finora. LadicolIl quotidiano francesescrive: Il secondo giocatore più costoso in termini di trasferimento cumulativo (370 milioni di euro), dopo Neymar, ha deciso di cogliere una nuova sfida della sua carriera raggiungendo Antonio Conte a, un allenatore che lo ha fatto brillare all’Inter.