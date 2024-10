Ilnapolista.it - La Fiorentina e la Lazio hanno vinto, la Juventus oggi è fuori dalla Champions

La Fiorentina e la Lazio hanno vinto, la Juventus oggi è fuori dalla Champions. La Fiorentina ha vinto 1-0 a Marassi contro il Genoa, gol di Gosens ed è salita al quarto posto in classifica. Anche la Lazio ha vinto, ha stra vinto 5-1 a Como. A questo punto, dopo dieci giornate, la Juventus di Giuntoli e Thiago Motta è fuori dalla Champions. È al sesto posto a 18 punti. La Fiorentina è a 19 ed è stata raggiunta dalla Lazio. La pompatissima Juve di Giuntoli e Thiago Motta oggi non si qualificherebbe per l'Europa che conta. Purtroppo per loro la narrazione non porta punti. Media che da mesi dipingono Giuntoli come uno stratega del calcio e Thiago Motta come un incrocio tra Van Gaal e Guardiola. Al momento stenta la comunicazione tra i due geniacci del pallone e i calciatori che non riescono a comprendere la portata degli insegnamenti.