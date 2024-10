Napolipiu.com - Kvara battaglia sul rinnovo: gli agenti sfidano De Laurentiis

Leggi tutto 📰 Napolipiu.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sky Sport rivela i dettagli dell’incontro di Milano tra la dirigenza azzurra e glidel georgiano Nuovi dettagli emergono sulla trattativa per ildi Khvichatskhelia. Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha svelato ai microfoni di Radio Marte i nodi che stanno complicando la firma del talento georgiano. Il nodo clausola e la posizione degliLa distanza più importante riguarda la clausola rescissoria. Il Napoli punta a inserire una clausola da 120 milioni, sulla falsariga di quella inserita nel contratto di Osimhen. Glidel georgiano, invece, spingono per una cifra non superiore agli 80 milioni Sul fronte stipendio la richiesta è chiara: 5 milioni di base con bonus che potrebbero far lievitare la cifra fino a 8 milioni al terzo anno di contratto.