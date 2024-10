Kelly Joyce e l'arte delle trasformazioni: "A Tale e Quale Show mi diverto. Sono un ragù di culture" (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Tale e Quale Show i dettagli fanno la differenza e Kelly Joyce ha tutte le carte per dimostrarlo. Ha stretto la mano alla musica all'età di 11 anni e non l'ha lasciata più. Il singolo «Vivre la vie», una hit mondiale, l'ha lanciata nel mercato discografico. Ora, alla corte di Carlo Conti, ha potuto dare prova di quanto sia predisposta ad accogliere le trasformazioni. Seppur immersa in questo «gioco folle», è passata a trovarci. È entrata nella macchina de Il Tempo con la stessa grinta con cui affronta il mitico ascensore del programma di Rai 1. «Inizio a sentire un po' di stanchezza dopo settimane e settimane di trasformismo, ma sto bene. Io adoravo già truccarmi, vestirmi. Entro nel personaggio e rischio di impazzire (scherza, ndr)», ha confessato. L'intervista di Valentina Bertoli. Iltempo.it - Kelly Joyce e l'arte delle trasformazioni: "A Tale e Quale Show mi diverto. Sono un ragù di culture" Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ai dettagli fanno la differenza eha tutte le cper dimostrarlo. Ha stretto la mano alla musica all'età di 11 anni e non l'ha lasciata più. Il singolo «Vivre la vie», una hit mondiale, l'ha lanciata nel mercato discografico. Ora, alla corte di Carlo Conti, ha potuto dare prova di quanto sia predisposta ad accogliere le. Seppur immersa in questo «gioco folle», è passata a trovarci. È entrata nella macchina de Il Tempo con la stessa grinta con cui affronta il mitico ascensore del programma di Rai 1. «Inizio a sentire un po' di stanchezza dopo settimane e settimane di trasformismo, ma sto bene. Io adoravo già truccarmi, vestirmi. Entro nel personaggio e rischio di impazzire (scherza, ndr)», ha confessato. L'intervista di Valentina Bertoli.

"Tale e quale show": il vincitore della sesta puntata del 2024 e la classifica

Tale e Quale Show 2024: Kelly Joyce vince la sesta puntata con l'imitazione di Grace Jones

Kelly Joyce, concorrente di Tale e quale show 2024: età, carriera e vita privata

Tale e Quale Show, vince la sesta puntata Kelly Joyce con Grace Jones

