Inizia la produzione della nuova serie Rai ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio con Alessandro Gassman

Le riprese della nuova serie televisiva della Rai hanno preso il via tra Bari e Roma. Si tratta di un progetto ambizioso diretto da Gianluca Maria Tavarelli e basato sui romanzi di Gianrico Carofiglio. Il titolo provvisorio è "I casi dell'avvocato Guerrieri", e la serie vede come protagonista l'attore Alessandro Gassman. Ambientata nella Bari contemporanea, questa produzione rappresenta una collaborazione tra Rai Fiction, Combo International e Bartlebyfilm. I soggetti del progetto sono stati elaborati da un team di autori tra cui Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Gianrico Carofiglio e Mario Sesti, mentre le sceneggiature sono state affidate a Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Oliviero Del Papa e Gianrico Carofiglio.

