Ilrestodelcarlino.it - Informatica applicata all’Ateneo. La laureata numero uno è Veronica

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Università Carlo Bo ha proclamato venerdì 25 ottobre la prima dottoressa magistrale in, corso di studi lanciato nel 2020 dal Dipartimento di Scienze pure e applicate, che finora aveva visto solo ragazzi laurearsi. Si chiamaMichelini, è urbinate, ha quasi 27 anni e ha chiuso il biennio con un 110 e lode. Un percorso svolto quasi interamente nel campo dell’, il suo, partito dall’Itis “Mattei“ e con una sola, breve, deviazione verso Scienze infermieristiche all’inizio della carriera universitaria, prima di decidere di ritornare agli studi informatici. "Al momento di scegliere la scuola superiore non sapevo bene cosa fare, quando sei adolescente non ne hai ancora una cognizione totale – spiega –.