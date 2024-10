In Fvg ci sono 7 pensionati ogni 10 lavoratori (Di giovedì 31 ottobre 2024) Negli ultimi due anni il numero di pensionati è aumentato lievemente in Friuli Venezia Giulia. Ci sono 7 pensionati ogni 10 lavoratori e un pensionato su 5 non raggiunge i mille euro di pensione. Questi alcuni dei dati diffusi dal ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Udinetoday.it - In Fvg ci sono 7 pensionati ogni 10 lavoratori Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Negli ultimi due anni il numero diè aumentato lievemente in Friuli Venezia Giulia. Ci10e un pensionato su 5 non raggiunge i mille euro di pensione. Questi alcuni dei dati diffusi dal ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati

Ex birrificio, lavori pronti entro la primavera

(rainews.it)

I lavori dell'ex birrificio di Pordenone, che ospiterà un polo per la formazione, saranno completati entro il marzo del 2026. Lo garantisce il vicesindaco reggente Alberto Parigi, che ha fatto il ...

In Fvg gli immigrati sono il 10,2% della popolazione: è tra le regioni più attrattive per gli stranieri

(messaggeroveneto.gelocal.it)

I dati emergono dal Dossier Statistico 2024 di Idos. Aumenta l’incidenza anche a livello scolastico, mentre per chi non è nato in Italia il rischio di ...

La Regione Friuli Venezia Giulia deve ridare allo Stato 422,6 milioni stanziati nell’era Covid: «Erano accantonati»

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Fondi erogati nel 2020-21 per fronteggiare l’eventuale calo di gettito. L’assessore Zilli assicura: «Nessun impatto sul bilancio dell’ente» ...

FVG, prima per risorse ma non per cure erogate

(quotidianosanita.it)

mentre a livello nazionale il Governo è stato particolarmente avaro con la sanità, in FVG avviene il contrario e mai come in questi ultimi due anni sono stati destinati tanti soldi al comparto salute.