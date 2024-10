Il Tavullia Valfoglia vince. Ma a qualificarsi è il Lunano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tavullia Valfoglia 2 Lunano 0 Tavullia Valfoglia: Tacchi, Sgaggi (85’ Donati), Okorie, Serafini, Mancini, Principi (46’Baldelli), Cesarini, Simoncini (46’Marcolini), Ricci, Morelli (46’Giunchetti), Sciamanna. All. D.Arcangeli. Lunano: Emanuelli; Raissi, Bosoi (45’Liera), Lorenzoni, Codignola, Ndaye, Zazzeroni, Baldelli (46’Sek), Paci (46’Donati), Schiaratura (65’Mancini), Pennacchini. All.Thomas Manfredini. Arbitro Riccardo Negusanti di Pesaro. Reti: 20’ Ricci (T), 89’Giuchetti (T). Note: terreno allenatto per la pioggia dei giorni scorsi, temperatura mite. Per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione il Tavullia Valfoglia batte per 2 a 0 il Lunano ma sono gli ospiti a qualificarsi grazie al risultato dell’andata (4-0). Ilrestodelcarlino.it - Il Tavullia Valfoglia vince. Ma a qualificarsi è il Lunano Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024): Tacchi, Sgaggi (85’ Donati), Okorie, Serafini, Mancini, Principi (46’Baldelli), Cesarini, Simoncini (46’Marcolini), Ricci, Morelli (46’Giunchetti), Sciamanna. All. D.Arcangeli.: Emanuelli; Raissi, Bosoi (45’Liera), Lorenzoni, Codignola, Ndaye, Zazzeroni, Baldelli (46’Sek), Paci (46’Donati), Schiaratura (65’Mancini), Pennacchini. All.Thomas Manfredini. Arbitro Riccardo Negusanti di Pesaro. Reti: 20’ Ricci (T), 89’Giuchetti (T). Note: terreno allenatto per la pioggia dei giorni scorsi, temperatura mite. Per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione ilbatte per 2 a 0 ilma sono gli ospiti agrazie al risultato dell’andata (4-0).

