I vicini danno l'allarme: anziano trovato morto in casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) OSTUNI - Un 84enne è stato trovato morto nella sua abitazione in via Garibaldi, nel centro di Ostuni. Il tragico episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 ottobre, dopo l'allarme lanciato dai vicini, che non vedevano l'anziano da un paio di giorni. La strada, luogo in cui di solito Brindisireport.it - I vicini danno l'allarme: anziano trovato morto in casa Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) OSTUNI - Un 84enne è statonella sua abitazione in via Garibaldi, nel centro di Ostuni. Il tragico episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 ottobre, dopo l'lanciato dai, che non vedevano l'da un paio di giorni. La strada, luogo in cui di solito

Da qualche giorno – si legge sulla stampa locale e sul Quotidiano di Puglia – i vicini di casa non lo vedevano rientrare o uscire e hanno dato l'allarme. Il ritrovamento del corpo Sul posto ...

Da alcuni giorni, come riportato dalla stampa locale e dal Quotidiano di Puglia, i vicini non lo vedevano né rientrare né uscire, e hanno quindi deciso di allertare le autorità.

