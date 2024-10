I bambini che cantano sono tornati in Tv, una speculazione sui sentimenti che credevamo passata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da Io Canto Generation a The Voice Kids, dopo anni di stop la Tv è tornata a battere sul trend dei bambini che emulano gli adulti su un palco. Performance "da adulti" in cui la presunzione di talento è dopata da sentimenti di stupore e tenerezza su cui la televisione lucra. Non è un reato, i sentimenti sono l'essenza della Tv popolare, ma in questo caso è fin troppo chiaro chi sfrutta e chi è sfruttato. Fanpage.it - I bambini che cantano sono tornati in Tv, una speculazione sui sentimenti che credevamo passata Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da Io Canto Generation a The Voice Kids, dopo anni di stop la Tv è tornata a battere sul trend deiche emulano gli adulti su un palco. Performance "da adulti" in cui la presunzione di talento è dopata dadi stupore e tenerezza su cui la televisione lucra. Non è un reato, il'essenza della Tv popolare, ma in questo caso è fin troppo chiaro chi sfrutta e chi è sfruttato.

