Halloween Pillon attacca | Aveva ragione padre Amorth pericolose superstizioni rischio satanismo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A poche ore dalla notte di, si moltiplicano come sempre le polemiche contro una festa ritenuta pagana ed estranea alla cultura cattolica diffusa in Italia. In prima linea nella battaglia contro la celebrazione di fantasmi, streghe, zombie e vampiri c’è sempre Simone. L’ex senatore della Lega, noto per le sue posizioni tradizionaliste, pubblica un post su X in cui cita anche il nome dell’esorcista scomparso.Leggi anche:, altro che scherzetti: attenti alla truffe online. Come difendersi Il post dicontro“suggeriva di lasciar perdere ledi. –Simonenel suo post – Meglio crescere i nostri figli con la speranza del Cielo che vestirli da streghe, zombie e vampiri e rischiare di consegnarli al. Concordo con lui”.