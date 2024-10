Sport.quotidiano.net - Genoa-Fiorentina 0-1, la decide Gosens. Viola al terzo posto

Leggi tutto đź“° Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Genova, 31 ottobre 2024 - Non si arresta la marcia vincente della, che ottiene il quarto successo consecutivo (il quinto nelle ultime sei uscite) in campionato espugnando Marassi. Are la gara, andata in archivio sullo 0-1, è il sigillo nella ripresa di. Grazie a questa affermazione isalgono alin classifica agganciando l'Atalanta e scavalcando la Juventus, mentre il Grifone resta in fondo alla classifica Le scelte dei due allenatori (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Thorsby, Frendrup, Badelj, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri,; Richardson, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.