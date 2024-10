.com - Firenze: aggressione a due operatori della Misericordia in piazza Beccaria. Il presidente Ceccherini: “Ora basta!”

Leggi tutto 📰 .com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Siamo arrabbiati e amareggiati per l'a duedi unadel Coordinamento avvenuta a. E' l'ennesimo episodio di una lunga scia di violenze contro chi, per professione o per impegno da volontario, si dedica a soccorrere e aiutare le persone in difficoltà''. A dirlo è Andreadel Coordinamento delle Misericordie Fiorentine, in merito all'ai danni di duesanitari avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì scorsi inL'articoloa duein. Il: “Ora!” proviene daPost.