Ferrari, Vasseur ci crede: “Il morale è alto, ma non guardiamo la classifica” (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Ferrari è tornata a sognare. Dopo le due vittorie consecutive, prima a Austin con Charles Leclerc e poi con Carlos Sainz in Messico, la Rossa ha riaperto la corsa per il Mondiale costruttori, superando la Red Bull al secondo posto e portandosi a soli 29 punti dalla McLaren prima. “Il morale è alto, il momento ci vede protagonisti, dobbiamo continuare a lavorare così. Solo più avanti guarderemo la classifica”, ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, senza scomporsi sulla possibilità di vincere un titolo che a Maranello manca dal 2008. Lo scenario sarà più chiaro con il Gp del Brasile di domenica 3 novembre “Siamo arrivati all’ultima gara di una tripletta americana in cui finora siamo riusciti a massimizzare il potenziale del nostro pacchetto. .com - Ferrari, Vasseur ci crede: “Il morale è alto, ma non guardiamo la classifica” Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laè tornata a sognare. Dopo le due vittorie consecutive, prima a Austin con Charles Leclerc e poi con Carlos Sainz in Messico, la Rossa ha riaperto la corsa per il Mondiale costruttori, superando la Red Bull al secondo posto e portandosi a soli 29 punti dalla McLaren prima. “Il, il momento ci vede protagonisti, dobbiamo continuare a lavorare così. Solo più avanti guarderemo la”, ha detto Frederic, team principal della, senza scomporsi sulla possibilità di vincere un titolo che a Maranello manca dal 2008. Lo scenario sarà più chiaro con il Gp del Brasile di domenica 3 novembre “Siamo arrivati all’ultima gara di una tripletta americana in cui finora siamo riusciti a massimizzare il potenziale del nostro pacchetto.

