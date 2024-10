F1: Gp Brasile. Piastri "Ferrari una minaccia, rimonta Norris fattibile" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Vedere che le 'rosse' sono veloci non è una sorpresa", dice il pilota McLaren SAN PAOLO (Brasile) - "Non ci ha sorpreso lottare così tanto con la Ferrari, da Monza la loro macchina è stata sempre molto veloce, anche se in alcune gare non sono riusciti a dimostrarlo quanto potevano". Queste le parol Ilgiornaleditalia.it - F1: Gp Brasile. Piastri "Ferrari una minaccia, rimonta Norris fattibile" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Vedere che le 'rosse' sono veloci non è una sorpresa", dice il pilota McLaren SAN PAOLO () - "Non ci ha sorpreso lottare così tanto con la, da Monza la loro macchina è stata sempre molto veloce, anche se in alcune gare non sono riusciti a dimostrarlo quanto potevano". Queste le parol

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Norris, Leclerc e: la media punti che servirebbe per superare Max; F1 | GP Messico:conduce l’1-2 McLaren nelle FP3; F1. GP Messico, Bottas torna in Q2: "Bella sensazione, soprattutto avere dietro Perez e"; Leclerc dopo il GP Baku: "Difesa suuna scelta sbagliata". VIDEO; F1. GP Baku,: "Se la McLaren me lo chiederà, aiuterò Lando Norris per il titolo Piloti"; F1. GP Azerbaijan,nuovo re di Baku: "Una delle mie più belle gare". Delusione per Leclerc e gioia per Russell; Approfondisci 🔍

F1 | GP Brasile 2024: LIVE Conferenza Stampa

(msn.com)

Diretta Conferenza Stampa F1 GP Brasile – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di ...

Verstappen penalizzato nel GP del Brasile della F1: perché sconterà soltanto 5 posizioni di penalità

(msn.com)

Max Verstappen sanzionato con una penalità per il GP del Brasile della Formula 1 2024: la Red Bull conferma l'introduzione di un nuovo motore endotermico ...

F1 GP Brasile 2024, Diretta LIVE Gara Sprint

(motorbox.com)

F1 GP Brasile 2024, Sprint Race - Segui la cronaca live della gara sprint del weekend di Interlagos in diretta sabato 2 novembre dalle 14.45. La partenza è alle 15.00 ...

Pronostici F1 GP Brasile 2024

(betitaliaweb.it)

Pronostici F1 GP Brasile 2024. Analisi, circuito, quote, favoriti, guida tv e tutto per scommettere sulla Formula 1 ad Interlagos.