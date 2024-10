“Emily In Paris 5? Non so se farlo. Il mio personaggio è cambiato, sembra un guacamole. Non ho voce in capitolo sulla sceneggiatura”: lo sfogo di Lucas Bravo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è tutto oro quello che luccica. Dietro le quinte di una delle serie Netflix più acclamate, “Emily In Paris”, serpeggia qualche malumore. Uno dei protagonisti della produzione Lucas Bravo, che interpreta lo chef Gabriel, si è sfogato in una lunga intervista a IndieWire, in occasione della promozione del film di Mélanie Laurent “Freedom”. “Il mio Gabriel lungo le quattro stagioni si è lentamente trasformato in guacamole – ha detto Bravo -. Lo show poi è diventato pieno di soufflé narrativi con mancanza di rischio e coraggio sullo sviluppo dei personaggi. C’era molto di me nello chef sexy Gabriel della prima stagione. Via via nel corso delle puntate poi ci siamo discostati dalle intenzioni iniziali. Nella prima stagione, c’era molto di me in lui. Ilfattoquotidiano.it - “Emily In Paris 5? Non so se farlo. Il mio personaggio è cambiato, sembra un guacamole. Non ho voce in capitolo sulla sceneggiatura”: lo sfogo di Lucas Bravo Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è tutto oro quello che luccica. Dietro le quinte di una delle serie Netflix più acclamate, “In”, serpeggia qualche malumore. Uno dei protagonisti della produzione, che interpreta lo chef Gabriel, si è sfogato in una lunga intervista a IndieWire, in occasione della promozione del film di Mélanie Laurent “Freedom”. “Il mio Gabriel lungo le quattro stagioni si è lentamente trasformato in– ha detto-. Lo show poi è diventato pieno di soufflé narrativi con mancanza di rischio e coraggio sullo sviluppo dei personaggi. C’era molto di me nello chef sexy Gabriel della prima stagione. Via via nel corso delle puntate poi ci siamo discostati dalle intenzioni iniziali. Nella prima stagione, c’era molto di me in lui.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in5, questa starè sicura di voler tornare: 'è più divertente';in5, Lucas Bravo frustrato dal ruolo di Gabriel: "Sul setabbiamo libertà";in5, Lucas Bravosa se ritornerà: "Interpretare Gabrielè più divertente";in5 a Roma: lotta tra Emmanuel Macron e il sindaco Gualtieri (sì, è tutto vero);in5 si farà; 'in5' si farà. Ecco tutto quello che sappiamo; Approfondisci 🔍

Emily in Paris 5, questa star non è sicura di voler tornare: 'Non è più divertente'

(serial.everyeye.it)

La serie Netflix di successo Emily in Paris ha suscitato qualche polemica per il fatto che non sarà ambientata a Parigi, ma di nuovo a Roma, che sarà nuovamente la location per la quinta stagione.

Emily in Paris 5, Lucas Bravo frustrato dal ruolo di Gabriel: "Sul set non abbiamo libertà"

(msn.com)

Lucas Bravo non è più convinto di proseguire la sua partecipazione alla serie Emily in Paris perché non si diverte più. L'interprete dell'affascinante chef Gabriel si è lamentato apertamente della sca ...

Emily in Paris 5 farà a meno di Gabriel? Lucas Bravo: "Frustrato dalla direzione presa dal personaggio"

(comingsoon.it)

In un'intervista a cuore aperto, l'attore francese che interpreta l'affascinante chef della porta accanto in Emily in Paris ha ammesso di non essere più soddisfatto del percorso del suo personaggio. I ...

Emily in Paris 5, Lucas Bravo non sa se ritornerà: "Interpretare Gabriel non è più divertente"

(badtaste.it)

Lucas Bravo, interprete dello chef Gabriel, ha spiegato perché non sa ancora se ritornerà nella stagione 5 di Emily in Paris ...