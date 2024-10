Due cittadini italiani sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires mentre tentavano di rientrare in Italia con una bimba nata da maternità surrogata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Crocevia di arrivi e partenze, questa volta l’aeroporto di Buenos Aires, è stato anche teatro di un dramma silenzioso che ha visto protagonisti due cittadini Italiani, una neonata e quello che si sta delineando come un complesso caso di maternità surrogata. La coppia, di cui non si conoscono le generalità, è stata fermata venerdì scorso mentre si apprestava a imbarcarsi su un volo diretto a Parigi, con un fagotto di appena poche settimane. La loro destinazione finale era l’Italia, dove speravano di realizzare il loro sogno di paternità. Iodonna.it - Due cittadini italiani sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires mentre tentavano di rientrare in Italia con una bimba nata da maternità surrogata Leggi tutto 📰 Iodonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Crocevia di arrivi e partenze, questa volta l’di, è stato anche teatro di un dramma silenzioso che ha visto protagonisti due, una neoe quello che si sta delineando come un complesso caso di. La coppia, di cui non si conoscono le generalità, è stata fermata venerdì scorsosi apprestava a imbarcarsi su un volo diretto a Parigi, con un fagotto di appena poche settimane. La loro destinazione finale era l’, dove speravano di realizzare il loro sogno di paternità.

