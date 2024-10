Disney+ | i film e le serie tv in uscita a Novembre 2024

Leggi tutto 📰 Cinefilos.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024): ie letv inCon unadi contenuti incredibili,offre la possibilità di scegliere cosa guardare a. The Old Man di FX torna con una nuova stagione che vede Dan Chase (interpretato da Jeff Bridges) imbarcarsi nella sua missione più importante. Per gli amanti della musica classica c’è Con le musiche di John Williams. Il documentario celebra il lavoro del compositore e direttore d’orchestra John Williams, che ha creato alcune delle colonne sonore più riconoscibili deipiù famosi al mondo. Questo mese debutterà ladi FX Non dire niente, basata sul libro best-seller del New York Times di Patrick Radden Keefe. Una storia di omicidi e memoria durante il conflitto nordirlandese (The Troubles), interpretata da Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan e Maxine Peake.