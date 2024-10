DIAMANTI: il teaser poster del nuovo film di Ferzan Ozpetek (Di giovedì 31 ottobre 2024) DIAMANTI: il teaser poster del nuovo film di Ferzan Ozpetek Ecco il teaser poster di DIAMANTI di Ferzan Ozpetek che dal 19 Dicembre torna nei cinema con il suo quindicesimo film dal cast straordinario che ha per protagoniste 18 attrici italiane. Il film è prodotto da Greenboo Production di Marco Belardi, Faros film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. DIAMANTI è ambientato nel presente e negli anni ‘70, racconta fatti di vita e vicende amorose di un gruppo di donne che ruota attorno a una grande sartoria di cinema diretta da due sorelle tanto diverse quanto legate. Girato interamente a Roma e ha una sceneggiatura firmata da Carlotta Corradi, Elisa Casseri e dallo stesso Ferzan Ozpetek. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024): ildeldiEcco ildidiche dal 19 Dicembre torna nei cinema con il suo quindicesimodal cast straordinario che ha per protagoniste 18 attrici italiane. Ilè prodotto da Greenboo Production di Marco Belardi, Farose Vision Distribution, in collaborazione con Sky.è ambientato nel presente e negli anni ‘70, racconta fatti di vita e vicende amorose di un gruppo di donne che ruota attorno a una grande sartoria di cinema diretta da due sorelle tanto diverse quanto legate. Girato interamente a Roma e ha una sceneggiatura firmata da Carlotta Corradi, Elisa Casseri e dallo stesso

Ferzan Ozpetek ha raccontato come è stato lavorare con 18 attrici nel nuovo film Diamanti al cinema dal 19 dicembre con Vision Distribution

Diamanti sarà al cinema dal 19 dicembre, con Vision Distribution. Diamanti: teaser trailer e sinossi del film di Ferzan Özpetek Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha

È un Ferzan Ozpetek felice e in vena di raccontarsi quello che incontriamo a San Casciano dei Bagni, sulle colline senesi. È appena stato insignito del Premio Fonteverde.

Con uno straordinario cast corale Con un post sui social, Ferzan Ozpetek ha mostrato le prime immagini di Diamanti, il suo quindicesimo film da regista, prodotto da Greenboo Production di Marco