Lopinionista.it - Controlli Schengen, audizione Piantedosi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – Mercoledì 6 novembre, alle ore 14.30, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolgerà l’del Ministro dell’Interno, Matteo, sulla reintroduzione temporanea deialle frontiere dei Paesi nell’area. L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articoloL'Opinionista.