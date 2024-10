Romadailynews.it - Cina-Nuova Zelanda: avviano programma di concessione rapida brevetti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Lae lahanno inaugurato unbiennale didiper semplificare il processo di richiesta della proprieta’ intellettuale per gli innovatori provenienti da entrambi i Paesi. Ilpilota Patent Prosecution Highway (PPH) tra l’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale (CNIPA) e l’Ufficio per la proprieta’ intellettuale dellasara’ attivo da domani primo novembre 2024 fino al 31 ottobre 2026. Il PPH e’ una procedura accelerata che collega i compiti di verifica deidi diversi Paesi o regioni, consentendo alle autorita’ competenti di condividere il loro lavoro per accelerare tale verifica.