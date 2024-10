Calciomercato: Verratti torna in Serie A, si chiude a gennaio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Marco Verratti può tornare in orbita Serie A: l’affare con una big del nostro campionato può concludersi già a gennaio Il talento di Marco Verratti in Italia ce lo siamo goduti ben poco, almeno per quanto riguarda le squadre di club. Infatti, dopo gli esordi e le prime dimostrazioni di qualità eccelsa con la maglia del Pescara, nonostante il forte interesse di Juventus e Napoli, il regista si è trasferito al PSG, dove ha giocato per gran parte della carriera. Il suo percorso poi ha preso una svolta sorprendente, dato che è passato a spargere la sua magia in campo all’Al-Arabi, in Qatar. Per un classe 1992, voleva dire salutare il calcio che conta, ma ora potrebbe esserci un dietrofront improvviso e già a partire dal Calciomercato di gennaio. Rompipallone.it - Calciomercato: Verratti torna in Serie A, si chiude a gennaio Leggi tutto 📰 Rompipallone.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Marcopuòre in orbitaA: l’affare con una big del nostro campionato può concludersi già aIl talento di Marcoin Italia ce lo siamo goduti ben poco, almeno per quanto riguarda le squadre di club. Infatti, dopo gli esordi e le prime dimostrazioni di qualità eccelsa con la maglia del Pescara, nonostante il forte interesse di Juventus e Napoli, il regista si è trasferito al PSG, dove ha giocato per gran parte della carriera. Il suo percorso poi ha preso una svolta sorprendente, dato che è passato a spargere la sua magia in campo all’Al-Arabi, in Qatar. Per un classe 1992, voleva dire salutare il calcio che conta, ma ora potrebbe esserci un dietrofront improvviso e già a partire daldi

Calciomercato, Verratti sbarca in Serie A: tutto pronto per gennaio

Dopo anni di calcio estero, fra Francia e Qatar ... Verratti in Serie A, tutto pronto per gennaio (LaPresse) – calciomercatoweb.it Verratti torna, o meglio, sbarca in Serie A: svelato dove giocherà ...

Inter, clamorosa idea per il post-Calhanoglu: occhi su Verratti!

Verratti all'Inter - Archiviato il netto successo per 3-0 in casa dell'Empoli, maturato grazie alla doppietta di uno ...

Marco Verratti, last dance in Serie A | Dopo Balotelli, anche lui avrà un’altra opportunità

Dopo Balotelli anche Marco Verratti può tornare a giocare in Italia, a gennaio è un nome caldo per una big del campionato ...

Perché Marco Verratti a 31 anni è completamente sparito dai radar del calcio mondiale

Marco Verratti è titolarissimo e non salta neanche minuto, essendo giovane e in salute: ma l'ex nazionale azzurro è completamente sparito dalla mappa ...