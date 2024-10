Calciomercato – Milan, via Leao? Prezzo, club interessati e sostituto già individuato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rafael Leao potrebbe - a sorpresa - abbandonare il Milan nella finestra invernale di Calciomercato. Ecco come lo rimpiazzerebbero i rossoneri Pianetamilan.it - Calciomercato – Milan, via Leao? Prezzo, club interessati e sostituto già individuato Leggi tutto 📰 Pianetamilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rafaelpotrebbe - a sorpresa - abbandonare ilnella finestra invernale di. Ecco come lo rimpiazzerebbero i rossoneri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Juve: le ultime sulle trattative bianconere;Serie A, acquisti ufficiali dell'estate 2024; Serie A, a Milano la chiusura ufficiale del mercato: data e orario;, Bennacer e ora? Due ipotesi per il futuro; Ilè iniziato, e ora? Da Kvaratskhelia a Lukaku, da Chiesa a Zirkzee: che cosa blocca le…; Dalla padella alla brace, dal mercato arriva una mazzata per il