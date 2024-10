Bullismo, estorsioni, spaccio e rapine: 37 arresti in 30 province, blitz anche a Messina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Atti di Bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. Sono queste le condotte, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, di cui si sono resi Messinatoday.it - Bullismo, estorsioni, spaccio e rapine: 37 arresti in 30 province, blitz anche a Messina Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Atti di, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti,, furti,di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. Sono queste le condotte,pubblicizzate nel web dagli stessi autori, di cui si sono resi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Criminalità minorile, maxi blitz della polizia:, risse, furti e violenza sui social; Risse,ad opera di minori: maxi blitz anche a Napoli; Blitz controda parte di minori, le indagini anche a Imperia; Maxi blitz contro la criminalità giovanile in 30 province: violenza esibita sui social; Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile in 30 province italiane tra cui Varese: 37 arresti e 51 denunce; Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile: 37 arresti e 51 denunce; Approfondisci 🔍

Risse, rapine e spaccio ad opera di minori: maxi blitz anche a Napoli

(msn.com)

Atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. Sono qu ...

Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile in 30 province italiane tra cui Varese: 37 arresti e 51 denunce

(varesenoi.it)

Coinvolti 800 agenti delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale: sequestrate 13 pistole e 15 coltelli, oltre a mille dosi di droga. Al centro delle indagini anche bullismo, risse, rapine ...

Controlli antidroga da Trieste a Messina: a Terni arrestato minore per spaccio

(umbria24.it)

C’è anche Terni nell’operazione diffusa su tutto il territorio d’Italia, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile e dei correlati fenomeni di devianza e disagio che hanno fatto registrare, ...

Risse, rapine, spaccio: espulsi 50 stranieri

(ilgiorno.it)

E poi un marocchino di 31 anni dopo un arresto per lesioni personali, spaccio, sequestro di persona e rapina pluriaggravata. Successivamente sottoposto agli arresti domiciliari ne era evaso per ...