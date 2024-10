Benevento-Turris, designato l’arbitro del derby (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodesignato l’arbitro per il derby di lunedì 4 novembre (ore 20:30) che vedrà il Benevento di scena tra le mura amiche contro la Turris. Si tratta di Cristiano Ursini, della sezione di Pescara che non ha alcun precedente con le due squadre mentre ha arbitrato la Primavera del Benevento nel marzo scorso nella gara vinta dai giallorossini contro la Salernitana. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Colavitto di Bari e Alessandro Cassano di Saronno; il quarto ufficiale sarà Alessandro Papagno di Roma 2. Fonte foto profilo facebook sezione Aia Pescara L'articolo Benevento-Turris, designato l’arbitro del derby proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Benevento-Turris, designato l’arbitro del derby Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoper ildi lunedì 4 novembre (ore 20:30) che vedrà ildi scena tra le mura amiche contro la. Si tratta di Cristiano Ursini, della sezione di Pescara che non ha alcun precedente con le due squadre mentre ha arbitrato la Primavera delnel marzo scorso nella gara vinta dai giallorossini contro la Salernitana. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Colavitto di Bari e Alessandro Cassano di Saronno; il quarto ufficiale sarà Alessandro Papagno di Roma 2. Fonte foto profilo facebook sezione Aia Pescara L'articolodelproviene da Anteprima24.it.

