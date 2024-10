“Basta con i morti sul lavoro. Da inizio anno oltre 121 vittime in Lombardia” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Ancora un incidente sul lavoro e ancora un incidente che si è risolto con la morte di un lavoratore che porta i decessi sul luogo di lavoro da inizio anno a agosto (secondo i dati Istat) nella sola Lombardia a 121 (ma con i dati di settembre e ottobre i decessi sono molti di più) e ben 71.894 infortuni denunciati (anche qui il dato si ferma ad agosto 2024). E giovedì 31 ottobre Bergamo e la sua provincia registrano un nuovo infortunio mortale che il Coordinatore territoriale UIL Bergamo Pasquale Papaianni commenta amareggiato e preoccupato per la situazione in cui la Lombardia e la provincia di Bergamo si trovano. “Un altro evento negativo che colpisce ancora una volta famiglie e conoscenti – evidenzia Papaianni – un ulteriore vita spezzata che si aggiunge purtroppo al corposo numero di morti sul lavoro. Bergamonews.it - “Basta con i morti sul lavoro. Da inizio anno oltre 121 vittime in Lombardia” Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Ancora un incidente sule ancora un incidente che si è risolto con la morte di un lavoratore che porta i decessi sul luogo didaa agosto (secondo i dati Istat) nella solaa 121 (ma con i dati di settembre e ottobre i decessi sono molti di più) e ben 71.894 infortuni denunciati (anche qui il dato si ferma ad agosto 2024). E giovedì 31 ottobre Bergamo e la sua provincia registrano un nuovo infortunio mortale che il Coordinatore territoriale UIL Bergamo Pasquale Papaianni commenta amareggiato e preoccupato per la situazione in cui lae la provincia di Bergamo si trovano. “Un altro evento negativo che colpisce ancora una volta famiglie e conoscenti – evidenzia Papaianni – un ulteriore vita spezzata che si aggiunge purtroppo al corposo numero disul

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “con isul. Daanno oltre 121 vittime in Lombardia”; «sul», metalmeccanici in sciopero il 25 ottobre; Tragedia Bologna. Sbarra: “Cordoglio non. Battaglia su sicurezza e tutela della vita solo all’. Ogni morto sulè una sconfitta per tutti”;sul: la Prefettura lancia un piano straordinario di controlli in provincia; L’Italia grida “sul”. Adesione altissima; "sul: come Comune faremo la nostra parte"; Approfondisci 🔍

"Basta morti sul lavoro" Venerdì due ore di sciopero in tutta la regione

(informazione.it)

“Ancora una volta dobbiamo dire basta alla strage quotidiana di lavoratrici ... Una tragedia che attanaglia i familiari dei due dipendenti morti sul lavoro. Alla fine, Fabio e Lorenzo avrebbero ...

Tragedia di Bologna: i morti sul lavoro e le promesse mai mantenute

(repubblica.it)

In breve, più immunità per tutti. Con buona pace delle imprese corrette che subiscono la concorrenza sleale di chi non rispetta le regole. Si muore di lavoro anche per la vuota retorica di chi non ha ...

“Basta morti sul lavoro” Venerdì due ore di sciopero in tutta la regione

(piacenzasera.it)

“Ancora una volta dobbiamo dire basta alla strage quotidiana di lavoratrici ... due ore di sciopero a fine turno o giornata di lavoro, con iniziativa di sensibilizzazione di fronte ai cancelli ...

Calano i morti sul lavoro, ma lo sciacallaggio non si ferma

(italiaoggi.it)

E nell'anno in corso prosegue il trend in discesa, visto che al 31 agosto sono stati rilevati circa 650 morti sul lavoro. Basta riproporzionare su 12 mesi per scoprire che la tendenza è (per fortuna) ...