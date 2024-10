Aumento delle giornate di accesso gratuito al Parco archeologico di Ercolano: novembre ricco di iniziative (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Parco archeologico di Ercolano offre un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cultura e storia, con un doppio appuntamento di accesso gratuito previsto per il mese di novembre. Oltre alla consueta apertura gratuita nella prima domenica del mese, il 3 novembre, anche il giorno seguente, il 4 novembre, sarà possibile visitare il Parco senza alcun costo. Questi eventi si inseriscono nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo, che prevede l’ingresso libero nei musei e nei siti archeologici statali. L’apertura gratuita del 3 e 4 novembre La prima domenica di novembre, il 3, è parte integrante dell’iniziativa gratuita che ogni mese consente a tutti di scoprire i patrimoni culturali italiani. Al Parco archeologico di Ercolano, le porte saranno aperte a tutte le persone desiderose di immergersi nella storia e nella bellezza dei luoghi. Gaeta.it - Aumento delle giornate di accesso gratuito al Parco archeologico di Ercolano: novembre ricco di iniziative Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildioffre un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cultura e storia, con un doppio appuntamento diprevisto per il mese di. Oltre alla consueta apertura gratuita nella prima domenica del mese, il 3, anche il giorno seguente, il 4, sarà possibile visitare ilsenza alcun costo. Questi eventi si inseriscono nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo, che prevede l’ingresso libero nei musei e nei siti archeologici statali. L’apertura gratuita del 3 e 4La prima domenica di, il 3, è parte integrante dell’iniziativa gratuita che ogni mese consente a tutti di scoprire i patrimoni culturali italiani. Aldi, le porte saranno aperte a tutte le persone desiderose di immergersi nella storia e nella bellezza dei luoghi.

