Arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone “Spillo” Milani di Amici

Arezzo, 31 ottobre 2024 – Ancora uno strepitoso evento formativo per le allieve delle scuole di Danza della Provincia di Arezzo. Domenica 24 novembre 2024 Arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone "Spillo" Milani per uno stage imperdibile di hip hop. Il M° Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza, è da sempre convinto che il costante confronto con grandi professionisti del settore possa consentire alle giovani ballerine della nostra città di studiare di più e meglio, così da poter crescere facendosi strada nel mondo della Danza che conta. Ecco che La Maison della Danza guarda in alto e pensa in grande ospitando un professionista di grandissima rilevanza nazionale ed internazionale. Simone "Spillo" Milani, classe 1998, inizia a studiare Danza a soli 7 anni presso la Kledi Dance di Roma, dove attualmente insegna.

Domenica 24 novembre 2024 arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone “Spillo” Milani per uno stage imperdibile di hip hop.

