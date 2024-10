Gaeta.it - Arrestato a Torre del Greco un 48enne per tentata rapina a mano armata: i dettagli dell’operazione dei Carabinieri

La cronaca di Torre del Greco registra un nuovo episodio di violenza. Il 31 ottobre, i Carabinieri hanno effettuato l'arresto di un uomo di 48 anni, originario di Ercolano, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali. L'accusa nei suoi confronti è quella di tentata rapina e porto d'armi. Questo evento segue una denuncia presentata da una donna, vittima dell'aggressione, avvenuta lo scorso agosto. La dinamica del tentativo di rapina: Il tentativo di rapina ha avuto luogo in un parcheggio pubblico di via Leopardi, un'area frequentata da molti cittadini. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che, con un coltello in mano, ha minacciato la sua vita per costringerla a consegnargli i suoi beni.