Alluvione Spagna, proseguono le ricerche dei dispersi a Valencia: almeno 95 i morti (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Riprendono oggi in Spagna le ricerche dei dispersi nelle gravi alluvioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia di Valencia e quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malaga. Al momento si contano 95 morti, ma si teme che il bilancio possa aumentare, dato che il numero dei dispersi è imprecisato. Alle Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Riprendono oggi inledeinelle gravi alluvioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia die quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malaga. Al momento si contano 95, ma si teme che il bilancio possa aumentare, dato che il numero deiè imprecisato. Alle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, a Valencia si cercano i dispersi nel fango: almeno 95 i morti, news oggi; Video:in, ponte travolto dall'acqua; “Apocalisse” indevasta Valencia: oltre 95 morti e decine di dispersi, video drammatici; Sono 62 i morti per le inondazioni in; Sono 62 i morti per le inondazioni in; Il video dei danni provocati dalle alluvioni in Svizzera: Zermatt isolata, tre dispersi nel Cantone Grigioni; Approfondisci 🔍

Alluvione Spagna, proseguono le ricerche dei dispersi a Valencia: almeno 95 i morti

(sardegnareporter.it)

(Adnkronos) – Riprendono oggi in Spagna le ricerche dei dispersi nelle gravi alluvioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia di Valencia e quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malag ...

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

(leggo.it)

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni in alcune ...

Alluvione in Spagna, sale a 64 il bilancio delle vittime a Valencia: aumentano i dispersi

(notizie.it)

Sale a 64 il numero delle persone morte nella regione di Valencia a causa dell'alluvione: il numero continua a salire ...

Sono 62 i morti per le inondazioni in Spagna

(ansa.it)

E' salito a 62 morti il bilancio, ancora provvisorio, delle alluvioni in Spagna. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e il riconoscimento dei corpi ...