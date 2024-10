Quotidiano.net - Alluvione Spagna, allerta meteo rossa per la provincia di Castellòn: “State in casa”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Valencia, 31 ottobre 2024 – Nuovaper una parte della regione di Valencia già devastata dalla violentissimadi ieri, che ha provocato 95 morti e un numero ancora non definito di dispersi. L'agenziarologica statale Aemet ha emesso, su X, il suo livello dipiù alto per ladi. "Ci sono già fortissime tempeste nella zona, soprattutto a nord di Castellón – ha scritto Aemet –. Il maltempo continua! Fate attenzione!", ha aggiunto, invitando le persone a non mettersi in viaggio. La Protezione civile spagnola, dal canto suo, ha inviato un messaggio agli abitanti di Castellón affinché "in caso di forti piogge" rimangano nelle loro case "in zone elevate" e, se sono per strada, "si riparino nei punti alti".