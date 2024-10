Alluvione in Spagna, l’esperto rivela se può accadere anche in Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Social. Alluvione in Spagna, l’esperto rivela se può accadere anche in Italia – Il bilancio dell’Alluvione che ha colpito la Spagna nelle ultime ore è tragico: i morti ammontano ad almeno 95 nella provincia di Valencia e nelle regioni limitrofe di Castiglia-La Mancia e Malaga, secondo le informazioni ufficiali diffuse dalle autorità. Questo numero è destinato a salire, poiché molte persone risultano ancora disperse. Attualmente, il governo spagnolo non è in grado di fornire dati ufficiali sui dispersi, il che “testimonia l’enorme portata di questa tragedia”. La Farnesina ha confermato che non ci sono Italiani tra le vittime. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, ha messo a confronto gli eventi meteorologici che hanno colpito la zona di Valencia con le recenti alluvioni che hanno interessato il Nord Italia. Tvzap.it - Alluvione in Spagna, l’esperto rivela se può accadere anche in Italia Leggi tutto 📰 Tvzap.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Social.inse puòin– Il bilancio dell’che ha colpito lanelle ultime ore è tragico: i morti ammontano ad almeno 95 nella provincia di Valencia e nelle regioni limitrofe di Castiglia-La Mancia e Malaga, secondo le informazioni ufficiali diffuse dalle autorità. Questo numero è destinato a salire, poiché molte persone risultano ancora disperse. Attualmente, il governo spagnolo non è in grado di fornire dati ufficiali sui dispersi, il che “testimonia l’enorme portata di questa tragedia”. La Farnesina ha confermato che non ci sononi tra le vittime. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, ha messo a confronto gli eventi meteorologici che hanno colpito la zona di Valencia con le recenti alluvioni che hanno interessato il Nord

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

(leggo.it)

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni in alcune ...

Alluvione in Spagna: «L’allarme lanciato con grave ritardo». Scambio di accuse governo-Comunità

(corriere.it)

La Spagna ha lanciato nel febbraio 2023 il sistema ES-Alert , che consente ai centri di coordinamento delle emergenze delle Comunità autonome, come quella di Valencia, di inviare avvisi a tutti i ...

Alluvione Spagna, si cercano i dispersi. Ancora allerta in 12 province

(tg24.sky.it)

Comincia a perdere intensità la devastante alluvione - dovuta al fenomeno della Dana - che ... 95 morti e un numero imprecisato di dispersi a Valencia e in altre zone della Spagna. Ancora oggi però ...

La tragedia di Valencia

(repubblica.it)

L’intera Spagna è sotto shock per la violenza delle piogge torrenziali che si sono scatenate su Valencia e i suoi dintorni. Nessuno riesce a spiegarsi questa situazione. C’è stato un difetto di previs ...