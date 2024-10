Alluvione di Campi Bisenzio, un anno dopo: “Abbiamo ricevuto 3 milioni e mezzo su 160 per la sicurezza idrica” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayA Campi Bisenzio, dove un anno fa le strade sono state invase da fango e acqua, oggi si chiedono risorse. Per migliorare la sicurezza idrica dell’intero territorio sono necessari 160 milioni di euro ma il Comune ne ha ricevuti solo 3 Firenzetoday.it - Alluvione di Campi Bisenzio, un anno dopo: “Abbiamo ricevuto 3 milioni e mezzo su 160 per la sicurezza idrica” Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayA, dove unfa le strade sono state invase da fango e acqua, oggi si chiedono risorse. Per migliorare ladell’intero territorio sono necessari 160di euro ma il Comune ne ha ricevuti solo 3

A dodici mesi dagli eventi del 2 novembre 2023 c’è chi ancora è fuori casa. Parlano i sindaci dei comuni più colpiti: “La tutela dei nostri territori non può più aspettare, è urgente destinare risorse ...

I risarcimenti sono arrivati alla maggior parte delle vittime dell’alluvione, ma sono comunque pochi per far fronte alle centinaia di euro di danni subiti dalle abitazioni. Va meglio per le aziende. M ...

CAMPI BISENZIO - Tutti i Comuni alluvionati insieme per fare il punto ad un anno dai tragici eventi del 2 novembre 2023 e per chiedere nuove risorse per la ricostruzione e riqualificazione delle aree ...

«Abbiamo messo in sicurezza i punti in cui gli argini dei fiumi hanno rotto, ma manca la messa in sicurezza complessiva» ...