Allarme in paese: un furgone per le consegne distrutto dalle fiamme (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Halloween davvero di paura quello vissuto nel mattino di giovedì 31 ottobre a Termeno: una grossa colonna di fumo, visibile da chilometri, ha attirato l’attenzione intorno alle 10 nei pressi del supermercato M-Price. Ad andare a fuoco è stato un furgone per le consegne.Non si conosce Trentotoday.it - Allarme in paese: un furgone per le consegne distrutto dalle fiamme Leggi tutto 📰 Trentotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Halloween davvero di paura quello vissuto nel mattino di giovedì 31 ottobre a Termeno: una grossa colonna di fumo, visibile da chilometri, ha attirato l’attenzione intorno alle 10 nei pressi del supermercato M-Price. Ad andare a fuoco è stato unper le.Non si conosce

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Perde il controllo delper lee sfonda la ringhiera a bordo strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco; Grosseto, corriere scompare sul monte Amiata: carico sparito etrovato bruciato | Non si esclude la rapina; Corrieri per Amazon, incendio doloso: bruciati 11 furgoni; FOTO.in fiamme sotto il viadotto in Autolaghi: illeso il conducente; Come uno schiavo. Il racconto di un corriere espresso: «Dieci ore al giorno per meno di 4 euro all’ora; SAN ZENONE Brucia ildelle, attimi di paura in

Furgone per le consegne in fiamme, paura a Termeno

(altoadige.it)

Il fuoco si è esteso a una siepe, colonna di fumo visibile a distanza: rogo spento prima dell’arrivo dei vigili del fuoco (foto vvff) ...

VALPERGA - Furgone contro un muro: incidente alle porte del paese - FOTO

(quotidianocanavese.it)

Per cause ancora in fase di accertamento, intorno a mezzogiorno un furgoncino per le consegne di prodotti alimentari si è schiantato in via Peradotto. Il conducente, forse a causa di una manovra ...

Fai della Paganella, furgone in fiamme all'alba

(rainews.it)

Allarme questa mattina a Fai della Paganella per un furgone andato in fiamme nel cortile interno di un'abitazione. Segnalazione arrivata ai vigili del fuoco volontari del paese poco prima delle 5.

Ancona, rubano un furgone per usarlo come ariete: tentativo di furto in un supermercato della Baraccola

(msn.com)

ANCONA Un furgone rubato usato come ariete per sfondare l'ingresso con annessa cassaforte piena dell'incasso della domenica. E' scattato l'allarme nelle prime ore della mattina di oggi (7 ottobre ...