Al cinema “Fino alla fine”, il primo thriller di Gabriele Muccino: trama e trailer (Di giovedì 31 ottobre 2024) (askanews) – È un film d’azione e di forti emozioni Fino alla fine di Gabriele Muccino, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e dal 31 ottobre nei cinema. L’adrenalina dei suoi personaggi questa volta confluisce in un thriller che ne potenzia la carica. GUARDA LE FOTO Luca Zingaretti & Luisa Ranieri, i nuovi amori di Ambra e Claudia Gerini: i red carpet di coppia alla Festa di Roma Protagonista è una ragazza americana che vissuto chiusa in un bozzolo, interpretata da Elena Kampouris. A Palermo si ritrova catapultata in un’avventura tanto inimmaginabile quanto entusiasmante. Amica.it - Al cinema “Fino alla fine”, il primo thriller di Gabriele Muccino: trama e trailer Leggi tutto 📰 Amica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (askanews) – È un film d’azione e di forti emozioni Finofine di, presentato in anteprimaFesta deldi Roma e dal 31 ottobre nei. L’adrenalina dei suoi personaggi questa volta confluisce in unche ne potenzia la carica. GUARDA LE FOTO Luca Zingaretti & Luisa Ranieri, i nuovi amori di Ambra e Claudia Gerini: i red carpet di coppiaFesta di Roma Protagonista è una ragazza americana che vissuto chiusa in un bozzolo, interpretata da Elena Kampouris. A Palermo si ritrova catapultata in un’avventura tanto inimmaginabile quanto entusiasmante.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Buffalo Kids: un’avventura di amicizia e di integrazione, per grandi e piccini. È aldal 31 ottobre. Biglietto ridotto per gli studenti; Halloween, ecco i film più spaventosi da vedere al; I film da vedere alla sera di Halloween; Longlegs, Nicolas Cage serial killer tra bambole e demoni. La recensione del film horror; 'Il padrino - Parte II' torna al: il trailer ritrovato del 1974; Napoli, Gabriele Muccino alThe Space per «Fino alla fine»; Approfondisci 🔍

I film da vedere al cinema la sera di Halloween

(msn.com)

Frankenstein Jr. Non ha di certo bisogno di presentazioni Frankenstein Jr., il capolavoro indiscusso di Mel Brooks che, in occasione di cinquant'anni dall'uscita in Italia, torna al cinema proprio ...

Weekend al cinema con Berlinguer e Muccino

(ansa.it)

È tornato al cinema, da lunedì scorso, l'ultimo capolavoro di Sergio Leone, C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA (uscito 40 anni fa) grazie all'accurata riedizione in digitale 4K per iniziativa di Lucky Red: en ...

Al Festival del Cinema europeo Ken Loach e Giovanna Mezzogiorno

(rainews.it)

Ken Loach e Giovanna Mezzogiorno saranno tra i protagonisti della XXV edizione del Festival del Cinema Europeo diretta da Alberto La Monica, che si svolgerà a Lecce dal 9 al 16 novembre al cinema Mult ...

Napoli, Gabriele Muccino al cinema The Space per «Fino alla fine»

(msn.com)

Giovedì 7 novembre alle ore 21 al The Space Cinema Napoli torna “Una Serata con”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatello Gabriele Muccino incontrerà il pubblico per presentare i ...