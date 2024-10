Scarlet Witch non si fa vedere nell’MCU da un paio d’anni, dalla sua morte alla conclusione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Tuttavia, questo non ha impedito a Wanda Maximoff di avere un ruolo centrale negli eventi di Agatha All Along. Non solo Wanda è stata la creatrice dell’anomalia di Westview, avviando il viaggio di Agatha, ma gran parte della trama di questo show ruota attorno a Billy, uno dei figli di Wanda.I bambini creati da Wanda sono riusciti a sfuggire all’hex mentre cadeva, e l’anima di Billy ha preso possesso del corpo di un adolescente appena deceduto in un incidente stradale. Questo è ciò che ha spinto Billy lungo la Witches’ Road, poiché vuole scoprire cosa ne è stato di suo fratello, Tommy. Nerdpool.it - Agatha All Along: torna Wanda/Scarlet Witch nel finale di stagione? Leggi tutto su Nerdpool.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Nerdpool.it:non si fa vedere nell’MCU da un paio d’anni, dalla sua morte alla conclusione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Tuttavia, questo non ha impedito aMaximoff di avere un ruolo centrale negli eventi diAll. Non soloè stata la creatrice dell’anomalia di Westview, avviando il viaggio di, ma gran parte della trama di questo show ruota attorno a Billy, uno dei figli di.I bambini creati dasono riusciti a sfuggire all’hex mentre cadeva, e l’anima di Billy ha preso possesso del corpo di un adolescente appena deceduto in un incidente stradale. Questo è ciò che ha spinto Billy lungo laes’ Road, poiché vuole scoprire cosa ne è stato di suo fratello, Tommy.

