Agatha All Along: ci sono scene post credit alla fine della serie tv? (Di giovedì 31 ottobre 2024) I fan della Marvel ormai si aspettano una scena post-credit ogni volta che esce un nuovo film o una nuova serie TV dell’MCU, e questo non fa eccezione per la serie Disney+ Agatha All Along che giunge oggi alla conclusione. Anche se altre serie Marvel su Disney+ hanno incluso scene post-credit in vari episodi, Agatha All Along non ha presentato nessuna scena di questo tipo fino ad ora. Con gli ultimi due episodi della serie appena pubblicati, ci si domanda se per il finale di stagione ci sarà quindi una scena post-credit. Scopriamolo insieme. C’è una scena post-credits alla fine di Agatha All Along? La risposta in super breve è no: né nel penultimo né nell’ultimo episodio di Agatha All Along sono presenti scene post-credits. Nerdpool.it - Agatha All Along: ci sono scene post credit alla fine della serie tv? Leggi tutto 📰 Nerdpool.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I fanMarvel ormai si aspettano una scenaogni volta che esce un nuovo film o una nuovaTV dell’MCU, e questo non fa eccezione per laDisney+Allche giunge oggiconclusione. Anche se altreMarvel su Disney+ hanno inclusoin vari episodi,Allnon ha presentato nessuna scena di questo tipo fino ad ora. Con gli ultimi due episodiappena pubblicati, ci si domanda se per il finale di stagione ci sarà quindi una scena. Scopriamolo insieme. C’è una scenadiAll? La risa in super breve è no: né nel penultimo né nell’ultimo episodio diAllpresentis.

