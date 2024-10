A2: dopo il rinvio per l’alluvione, la Effe ritrova il parquet casalingo: migliorano anche le condizioni di Panni. Fortitudo, un PalaDozza sold out per Aradori (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si avvicina il ritorno in campo della Fortitudo e con esso l’esordio stagionale di Pietro Aradori. Domenica alle 18 la formazione di Devis Cagnardi torna infatti in campo per affrontare nella sfida valida per l’ottava giornata di serie A2 la Scaligera Verona di Alessandro Ramagli. Si torna a giocare e lo fa al PalaDozza dopo l’inevitabile rinvio della sfida della settimana scorsa con Avellino. Per Matteo Fantinelli e compagni sarà la prima uscita domenicale sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita dopo le sfide infrasettimanali con Orzinuovi e Cento. Si prevede il solito grande bagno di folla per la Effe che oltre ai 4567 abbonati spera ancora una volta di superare quota cinquemila e avvicinarsi, se non raggiungere il tutto esaurito. Sport.quotidiano.net - A2: dopo il rinvio per l’alluvione, la Effe ritrova il parquet casalingo: migliorano anche le condizioni di Panni. Fortitudo, un PalaDozza sold out per Aradori Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si avvicina il ritorno in campo dellae con esso l’esordio stagionale di Pietro. Domenica alle 18 la formazione di Devis Cagnardi torna infatti in campo per affrontare nella sfida valida per l’ottava giornata di serie A2 la Scaligera Verona di Alessandro Ramagli. Si torna a giocare e lo fa all’inevitabiledella sfida della settimana scorsa con Avellino. Per Matteo Fantinelli e compagni sarà la prima uscita domenicale sotto le volte del Madison di Piazza Azzaritale sfide infrasettimanali con Orzinuovi e Cento. Si prevede il solito grande bagno di folla per lache oltre ai 4567 abbonati spera ancora una volta di superare quota cinquemila e avvicinarsi, se non raggiungere il tutto esaurito.

A2: dopo il rinvio per l’alluvione, la Effe ritrova il parquet casalingo: migliorano anche le condizioni di Panni. Fortitudo, un PalaDozza sold out per Aradori

Si avvicina il ritorno in campo della Fortitudo e con esso l’esordio stagionale di Pietro Aradori. Domenica alle 18 la formazione di Devis Cagnardi torna infatti in campo per affrontare nella sfida va ...

