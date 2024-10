“A Striscia La Notizia Chiara Ferragni ha negato di essere in coppia aperta? Io lo so, ma lei cosa poteva dire?”: Taylor Mega senza freni a Gurulandia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Taylor Mega non torna sui suoi passi. Dopo le diChiarazioni che l’influencer ha rilasciato circa la sua presunta relazione con Fedez quando quest’ultimo era ancora sposato con Chiara Ferragni, l’ex volto de L’Isola dei Famosi ribadisce nuovamente la sua versione. E lo fa durante la sua intervista al podcast Gurulandia, dove Mega torna a parlare del suo legame con Fedez e commenta le parole che l’imprenditrice digitale ha detto a Striscia La Notizia. Durante il servizio dell’inviato Valerio Staffelli, infatti, Taylor Mega spiegò che Fedez non aveva mai tradito sua moglie perché erano una coppia aperta. Parole poi smentite dalla stessa Ferragni che, sempre a Striscia La Notizia, negò quanto affermato dall’influencer: “Da parte mia coppia aperta mai!“, aveva detto Chiara. A mettere in dubbio le parole di Ferragni è di nuovo Taylor Mega, a Gurulandia. Ilfattoquotidiano.it - “A Striscia La Notizia Chiara Ferragni ha negato di essere in coppia aperta? Io lo so, ma lei cosa poteva dire?”: Taylor Mega senza freni a Gurulandia Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)non torna sui suoi passi. Dopo le dizioni che l’influencer ha rilasciato circa la sua presunta relazione con Fedez quando quest’ultimo era ancora sposato con, l’ex volto de L’Isola dei Famosi ribadisce nuovamente la sua versione. E lo fa durante la sua intervista al podcast, dovetorna a parlare del suo legame con Fedez e commenta le parole che l’imprenditrice digitale ha detto aLa. Durante il servizio dell’inviato Valerio Staffelli, infatti,spiegò che Fedez non aveva mai tradito sua moglie perché erano una. Parole poi smentite dalla stessache, sempre aLa, negò quanto affermato dall’influencer: “Da parte miamai!“, aveva detto. A mettere in dubbio le parole diè di nuovo, a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “ALaFerragni ha negato di essere in coppia aperta? Io lo so, ma lei cosa…; Taylor Mega: «Ferragni e Fedez erano una coppia aperta, lei aha mentito. Se parlo è perché so;laFerragni riceve il Tapiro: "Coppia aperta?"; Taylor Mega: "Fedez eFerragni coppia aperta. Non posso avere figli, attaccata anche per questo"; AFerragni il Tapiro d'oro numero 1500: "Quest'anno panettone per tutti"; Taylor Mega rincara la dose suFerragni e Fedez: “Lei alaha smentito che fosse ...; Approfondisci 🔍

Taylor Mega conferma l’indiscrezione shock: “Fedez e Chiara Ferragni erano davvero una coppia aperta”

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Taylor Mega: «Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta, lei a Striscia ha mentito. Se parlo è perché so delle cose...»

(msn.com)

Taylor Mega ritorna a parlare delle sue rivelazioni scottanti su Fedez e Chiara Ferragni. Dopo il rumoroso dissing tra il rapper di Rozzano e Tony Effe, ...

Taylor Mega rincara la dose su Chiara Ferragni e Fedez: “Lei a Striscia la Notizia ha smentito che fossero una coppia aperta ma…”

(isaechia.it)

Lo scorso 29 settembre l'influencer Taylor Mega ha raccontato in un servizio de Le Iene che Fedez e Chiara Ferragni fossero una coppia aperta ...

Chiara Ferragni replica a Taylor Mega: la frecciatina

(velvetgossip.it)

L'imprenditrice digitale decide di parlare in tv: ecco come ha risposto Chiara Ferragni al presunto tradimento.