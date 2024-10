Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2024 ore 11:30

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 1120 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA NETTUNENSE CODE A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STRADA PROV9INCIALE TUSCANESE PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO AL KM 5 CIRCA PRESTARE ATTEZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO Servizio fornito da Astral