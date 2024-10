Verso Crotone-Benevento, mister Longo: “Una vittoria contro i giallorossi per ricucire con i tifosi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ un Crotone con il morale alto quello che domani sera affronterà il Benevento allo “Scida” in quello che sarà un test importante per capire il reale valore della compagine calabrese. Il tecnico dei Pitagorici Emiliano Longo ha sottolineato il valore di una sfida che dovrà essere affrontata con la giusta dose di umiltà dai suoi ragazzi, in netta crescita dopo un avvio di stagione non semplice. PERCORSO – “Noi proviamo a continuare il nostro percorso di crescita che in questo periodo ci vede salire anche nei risultati. Abbiamo capiti gli errori e siamo cresciuti. La gara contro il Benevento è un match dall’indice di difficoltà notevole. I giallorossi in questo momento si trovano a memoria e hanno potenzialità offensive importanti. Difendono benissimo. Noi dobbiamo provare a misurarci per capire a che grado di apprendimento siamo arrivati. Anteprima24.it - Verso Crotone-Benevento, mister Longo: “Una vittoria contro i giallorossi per ricucire con i tifosi” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ uncon il morale alto quello che domani sera affronterà ilallo “Scida” in quello che sarà un test importante per capire il reale valore della compagine calabrese. Il tecnico dei Pitagorici Emilianoha sottolineato il valore di una sfida che dovrà essere affrontata con la giusta dose di umiltà dai suoi ragazzi, in netta crescita dopo un avvio di stagione non semplice. PERCORSO – “Noi proviamo a continuare il nostro percorso di crescita che in questo periodo ci vede salire anche nei risultati. Abbiamo capiti gli errori e siamo cresciuti. La garailè un match dall’indice di difficoltà notevole. Iin questo momento si trovano a memoria e hanno potenzialità offensive importanti. Difendono benissimo. Noi dobbiamo provare a misurarci per capire a che grado di apprendimento siamo arrivati.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Verso Crotone-Benevento, mister Longo: "Una vittoria contro i giallorossi per ricucire con i tifosi"; SERIE C NOW, CROTONE-BENEVENTO I CONVOCATI DI MISTER AUTERI; Crotone-Benevento, i convocati di mister Auteri; Serie C - Un Crotone ritrovato ora attende il Benevento primo della classe, brilla l’Avellino mentre le Juve Next Gen sprofonda: il punto; Serie C | Undicesima giornata - Il Benevento vola, solo Cerignola e Avellino tengono il passo delle Streghe; Crotone, Silva: "Con il Benevento sarà una gara tosta"; Leggi >>>

Le parole di mister Longo alla vigilia di #CrotoneBenevento

(fccrotone.it)

Mister Longo ha incontrato questa mattina, presso la sala stampa dello Scida, i giornalisti alla vigilia del match interno contro il Benevento in programma domani alle ore 20.45: “Proviamo a […] ...

Crotone-Benevento, probabili formazioni: turnover per Auteri?

(ilmattino.it)

Allo «Scida» con il medesimo interrogativo: turnover sì o no? Auteri sfoglia la margherita e valuta la situazione. Di certo, non potrà pretendere che gli stessi ...

Calcio, Serie C. Il Crotone alla prova Monopoli. Il mister “diesel”: logiche di gioco? Nessun passo indietro

(cn24tv.it)

L’ottava giornata di campionato è andata in archivio con il migliore piazzamento di tre squadre a 16 punti: Benevento ... verso l’alto, prodotta dai dodici gol realizzati. Mister Longo ...

A due giorni dal Benevento

(fccrotone.it)

Video Verso Crotone Video Verso Crotone

Mancano due giorni al turno infrasettimanale interno contro il Benevento (giovedì, ore 20:45) e gli squali sono scesi in campo questo pomeriggio, all’Antico Borgo, per una sessione aperta con l’attiva ...