Ventuno opere alla Casa di Comunità

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) COMO Il terzo piano del monobloccodiNapoleona di Como si trasforma in una galleria d’arte, grazie alledonate dagli artisti del Circolo Cultura e Arte. Una collaborazione non nuova quella tra il Circolo e la struttura sanitaria, che nel corso degli ultimi anni è sfociata già in diverse mostre organizzate all’interno degli spazi di Asst Lariana: l’ultima tra settembre e dicembre 2023 dal titolo "Nutrire la vita – Il colore che cura". Ora la donazione di 21sarà permanente, con l’obiettivo di portare il bello all’interno dei corridoi in cui ogni giorno gli operatori sanitari si prendono cura dei pazienti.