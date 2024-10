Valencia colpita da piogge torrenziali e inondazioni: 51 morti e decine di dispersi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valencia, 30 ott. (askanews) – Auto travolte e intrappolate nelle strade allagate a causa delle gravi inondazioni causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito Valencia. Secondo un rapporto provvisorio dei servizi d’ emergenza, almeno 51 persone hanno perso la vita. Le autorità delle zone più colpite hanno consigliato alle persone di rimanere a casa e di evitare tutti i viaggi non essenziali. Iodonna.it - Valencia colpita da piogge torrenziali e inondazioni: 51 morti e decine di dispersi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ott. (askanews) – Auto travolte e intrappolate nelle strade allagate a causa delle gravicausate dalleche hanno colpito. Secondo un rapporto provvisorio dei servizi d’ emergenza, almeno 51 persone hanno perso la vita. Le autorità delle zone più colpite hanno consigliato alle persone di rimanere a casa e di evitare tutti i viaggi non essenziali.

Piogge torrenziali a Valencia, per i servizi d'emergenza 51 morti

Valencia, 30 ott. (askanews) - Auto travolte e intrappolate nelle strade allagate a causa delle gravi inondazioni causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito Valencia. Secondo un rapporto provv ...

Piogge torrenziali in Spagna, decine di morti e dispersi a Valencia

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati ...

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti ...

Piogge torrenziali sulla regione di Valencia: decine di morti e distruzione

Le piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno flagellato il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia, hanno provocato almeno 51 morti, ...