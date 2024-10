Uno sguardo sull’uomo che abita il paesaggio urbano: in UniBg la proiezione de “Il condominio inclinato” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. “Ho spinto il lettore a immaginare quel vasto recinto di molti isolati e, per quanto i recinti per il bestiame scomparissero nel Settanta, la configurazione è tipica della località, tuttora cosparsa di grandi costruzioni – il cimitero, l’ospedale Rivadavia, le carceri, il mercato, le scuderie municipali, l’ancor presente lavatoio di lane, la birreria, la villa di Hale – circondata dalla miseria di tanti destini mutilati”. Costruzioni e configurazioni che rimangono, a memoria però di quei “tanti destini mutilati” descritti da Jorge Luis Borges, tanta vita presente o passata, in corso di svolgimento o spezzata, una memoria collettiva che si fa immagine presente in “Il condominio inclinato”, documentario del regista Alberto Valtellina e dell’architetto Paolo Vitali, che verrà proposto giovedì 31 ottobre all’Università degli Studi di Bergamo (ore 17. Bergamonews.it - Uno sguardo sull’uomo che abita il paesaggio urbano: in UniBg la proiezione de “Il condominio inclinato” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. “Ho spinto il lettore a immaginare quel vasto recinto di molti isolati e, per quanto i recinti per il bestiame scomparissero nel Settanta, la configurazione è tipica della località, tuttora cosparsa di grandi costruzioni – il cimitero, l’ospedale Rivadavia, le carceri, il mercato, le scuderie municipali, l’ancor presente lavatoio di lane, la birreria, la villa di Hale – circondata dalla miseria di tanti destini mutilati”. Costruzioni e configurazioni che rimangono, a memoria però di quei “tanti destini mutilati” descritti da Jorge Luis Borges, tanta vita presente o passata, in corso di svolgimento o spezzata, una memoria collettiva che si fa immagine presente in “Il”, documentario del regista Alberto Valtellina e dell’architetto Paolo Vitali, che verrà proposto giovedì 31 ottobre all’Università degli Studi di Bergamo (ore 17.

