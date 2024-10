Sport.quotidiano.net - Una Baby Dea sulle punte. Vavassori, che ingresso

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) di Fabrizio Carcano Tre punti pesanti per l’Atalanta Under 23 che, tre giorni dopo il pesante ko per 3-0 a Vicenza, si rialza immediatamente battendo per 2-0 sul terreno amico del Comunale di Caravaggio la Pro Vercelli. Gara decisa dal gol al terzo minuto della ripresa siglato dal 19enne attaccante bergamasco Dominik, alla sesta rete in campionato, alla settima stagionale aggiungendo la Coppa Italia, e dal raddoppio nel tempo di recupero di Vanja Vlahovic, arrivato a nove gol in nove partite. Dea che prima del 2-0 ha colpito anche due pali, con Del Lungo e, sfiorando il raddoppio che avrebbe consentito di chiudere anticipatamente il match. Primo tempo soporifero, un’occasione per parte, con la Dea che fallisce una buona palla gol con Vlahovic e la Pro che sfiora il vantaggio al 42’ (bordata in area di Dell’Aquila e opposizione di Bertini).