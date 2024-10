Ucraina, tentativi di tregua tra Kiev e Mosca (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Financial Times rivela di colloqui preliminari negoziati tra Kiev e Mosca per un stop agli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Ma il Cremlino smentisce. Servizio di Antonio Soviero Ucraina, tentativi di tregua tra Kiev e Mosca TG2000. Tv2000.it - Ucraina, tentativi di tregua tra Kiev e Mosca Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Financial Times rivela di colloqui preliminari negoziati traper un stop agli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Ma il Cremlino smentisce. Servizio di Antonio SovieroditraTG2000.

Guerra Ucraina Russia, media: tentativi di tregua tra Kiev e Mosca. Cremlino nega. LIVE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, media: tentativi di tregua tra Kiev e Mosca. Cremlino nega. LIVE ...

Russia e Ucraina senza tregua, altri droni in azione, mentre Lavrov dice: avanti finchè l' Ucraina non sarà più una minaccia

“La Russia continuerà a combattere fino a quando non saranno eliminate le minacce provenienti dall'Ucraina”: lo ha detto il ministro ... "Durante la notte sono stati sventati i tentativi del regime di ...

Guerra Ucraina Russia, 007 Kiev: "Truppe nordcoreane al fronte su camion civili"

Le forze ucraine hanno abbattuto 41 degli 80 droni russi lanciati contro il Paese. Lo ha riferito l'aeronautica ucraina citata da Ukrinform, aggiungendo che di 32 droni è stato perso il tracciamento.

Guerra ultime notizie. Media, 143 morti negli attacchi israeliani di oggi a Gaza. La Russia simula un attacco nucleare

“Un gran numero di carri armati appartenenti all’esercito di occupazione israeliano sono entrati nella periferia orientale di Khiam”, a circa sei chilometri dal confine con Israele. Lo riferisce l’age ...