Tuttosport – Frattesi la mette in ghiaccio, a Empoli è festa Inter. Il Venezia ribalta l'Udinese! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-30 22:26:09 Arrivano conferme da Tuttosport: Torna a vincere l'Inter, che dopo il pareggio di San Siro contro la Juve esce vincitore dalla trasferta al Castellani valida per la 10ª giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi superano i padroni di casa grazie alle reti di Frattesi (doppietta) e Lautaro Martinez. Un risultato che consente ai nerazzurri di tenere il passo del Napoli, reduce dal successo contro il Milan a San Siro, e di portarsi momentaneamente a quattro lunghezze dalla Juve di Motta, attesa alle ore 20.45 allo Stadium per la sfida contro il Parma. Il calendario vedrà Lautaro e compagni ospitare il Venezia nell'incontro in programma il 3 novembre. Poi sarà nuovamente Champions League, con Inzaghi che il 6 novembre riceverà l'Arsenal di Arteta. L'Empoli di D'Aversa resta invece fermo a quota 11 punti: prossima gara lunedì 4 contro il Como al Castellani.

