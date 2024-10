Tutti pazzi per gli 883: come una serie può riaccendere nostalgia ed entusiasmo dei Millennials (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Che gli 883 siano un gruppo iconico degli anni ’90 non è mai stata una novità. Un duo capace di lanciarci in un turbinio di emozioni in poco più di tre minuti, con pezzi che passano dall’allegria di una serata al bar con gli amici a una nostalgia profonda riguardando le foto di chi è passato nelle nostre vite per poi lasciare nient’altro che un ricordo indelebile. Per i Millennials il tempo passa, ma le sensazioni ascoltando canzoni come Nessun rimpianto e Sei un mito rimangono sempre le stesse: sarà anche per questo che Sky può vantarsi di aver fatto centro con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie tv che ripercorre la storia di due giovani Max Pezzali e Mauro Repetto intenti a rendere un sogno qualcosa di molto più grande. Dilei.it - Tutti pazzi per gli 883: come una serie può riaccendere nostalgia ed entusiasmo dei Millennials Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Che gli 883 siano un gruppo iconico degli anni ’90 non è mai stata una novità. Un duo capace di lanciarci in un turbinio di emozioni in poco più di tre minuti, con pezzi che passano dall’allegria di una serata al bar con gli amici a unaprofonda riguardando le foto di chi è passato nelle nostre vite per poi lasciare nient’altro che un ricordo indelebile. Per iil tempo passa, ma le sensazioni ascoltando canzoniNessun rimpianto e Sei un mito rimangono sempre le stesse: sarà anche per questo che Sky può vantarsi di aver fatto centro con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, latv che ripercorre la storia di due giovani Max Pezzali e Mauro Repetto intenti a rendere un sogno qualcosa di molto più grande.

La serie degli 883 su Sky? Una figata pazzesca

Ho appena concluso le puntate 7 e 8 della straordinaria serie che Sky ha dedicato alla storia degli 883, di cui non sono né sono stato a quell'epoca un particolare fan. Ed eccola la grandezza di Sidne ...

‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, la serie rilancia gli 883. E le canzoni tornano in classifica

La fiction ha scatenato un’ondata di nostalgia anche tra i fruitori della piattaforma di streaming. Zerocalcare: “Serie bellissima, rosico di non averla ...

Il pazzesco effetto della serie sugli 883: "Sei un mito" è disco di platino a più di trent'anni dall'uscita

Il successo della serie Sky "Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883" non si limita al piccolo schermo. La fiction, che ripercorre l'ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto, ha scate ...

Mauro Repetto spiega perché ha lasciato gli 883 e Max Pezzali

Dalla lite tra Claudio Cecchetto e Max Pezzali all’amicizia con quest’ultimo sino al perché ha lasciato gli 883: Mauro Repetto ripercorre gli “anni d’oro” del duo, la cui storia è raccontata nella ...