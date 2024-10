Truffe agli anziani, 7000 segnalazioni e oltre 1400 arresti dopo la campagna dei carabinieri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circa 7.000 segnalazioni telefoniche ricevute di cui circa 2.500 dall’inizio della campagna. Sono “positivi”, secondo i carabinieri, i primi risultati della campagna nazionale contro le Truffe agli anziani, lanciata dall’Arma il 10 luglio 2024. Il video, divenuto in poco tempo virale, ha consentito all’Arma di “entrare nelle case degli italiani” per fornire rassicurazione sociale, vicinanza e rafforzare ulteriormente il secolare rapporto di fiducia tra l’Istituzione ed il cittadino. Le segnalazioni hanno consentito da inizio anno di denunciare oltre 40.000 persone per Truffe o frodi informatiche e trarre in arresto oltre 1.400 persone. Tra i raggiri messi in atto dai criminali risulta diffusa la “truffa del finto Carabiniere”. Spacciandosi al telefono per personale o collaboratori dell’Arma i malfattori ingannano anziani, costretti a consegnare denaro e oggetti preziosi. Ilfattoquotidiano.it - Truffe agli anziani, 7000 segnalazioni e oltre 1400 arresti dopo la campagna dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circa 7.000telefoniche ricevute di cui circa 2.500 dall’inizio della. Sono “positivi”, secondo i, i primi risultati dellanazionale contro le, lanciata dall’Arma il 10 luglio 2024. Il video, divenuto in poco tempo virale, ha consentito all’Arma di “entrare nelle case degli italiani” per fornire rassicurazione sociale, vicinanza e rafforzare ulteriormente il secolare rapporto di fiducia tra l’Istituzione ed il cittadino. Lehanno consentito da inizio anno di denunciare40.000 persone pero frodi informatiche e trarre in arresto1.400 persone. Tra i raggiri messi in atto dai criminali risulta diffusa la “truffa del finto Carabiniere”. Spacciandosi al telefono per personale o collaboratori dell’Arma i malfattori ingannano, costretti a consegnare denaro e oggetti preziosi.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare interdittiva nei confronti ...

Tre mesi fa, l’Arma dei Carabinieri ha lanciato un’importante campagna nazionale per contrastare il fenomeno delle truffe a danno degli anziani, un problema in crescita che minaccia ...

Positivi i primi risultati della campagna nazionale lanciata dall'Arma dei Carabinieri che ha come protagonista il 'nonno d'Italia' ...

Sono positivi i primi risultati della campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata dall’Arma dei Carabinieri il 10 luglio 2024. Protagonista della campagna in qualità di testimonial ...